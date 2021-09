Una pelea con fustas dejó un herido en un festejo gaucho

Un fuerte pelea se desató hoy en el campo de la Agrupación Gaucha «Carlos Capdevila» de Carlos Paz, en el marco de un evento multitudinario que se realizó este domingo en el camino a Cabalango.

Se produjo una disputa en el seno de un grupo proveniente de Tanti, presuntamente por el enfrentamiento entre un adolescente de 14 años y un joven de 25 años.

Según manifestaron los testigos del hecho, comenzaron a pegarse con fustas y uno de los involucrados sufrió un corte en el rostro a causa de un latigazo.

En el momento, tomó intervención el personal policial y hubo un detenido.

Según informaron desde la organización, los disturbios fueron ocasionados por personas con quienes se habrían registrado inconvenientes en otras oportunidades.

El presidente de la agrupación gaucha, Franco García, desmintió las primeras versiones que daban cuenta de una batalla campal y expresó a EL DIARIO: «Quiero aclarar que no fueron así las cosas y que no hubo acuchillados ni ninguna batalla campal, son términos fuertes que ensucian mucho el trabajo que venimos haciendo. Fue una pelea como ocurren miles en lugares donde concurre mucho público, y por eso mismo, pagamos adicionales. Nos piden adicionales porque saben que existe el riesgo de que haya algún problema, actuó la policía como debía actuar y la situación no pasó a mayores».