Habló el dueño de la camioneta secuestrada en Carlos Paz

El propietario de la camioneta secuestrada el lunes pasado en un control en Villa Carlos Paz, rompió el silencio, desmintió que el rodado haya sido robado y dijo que se siente perjudicado por el accionar policial.

El hombre manifestó dio su versión de los hechos y dijo que cuando compró la camioneta Toyota Hilux, únicamente le habían manifestado que había un conflicto por una deuda que reclamaba un abogado al antiguo propietario.

Asimismo, defendió al conductor y dijo que no tuvo la intención de evadir el control.

Ariel Martinuzzi es presidente de la empresa y dijo a EL DIARIO: «El lunes pasado se retuvo una camioneta que no evadió el control como se dijo, sino que se detuvo en el control y se verificó que existe una denuncia por deuda. No es que la camioneta sea robada, sino que tiene pedido de secuestro por una deuda con los honorarios de un abogado que tenía el propietario anterior del rodado. El hombre falleció y a mí me la vendió el hijo. Entiendo que el procedimiento policial fue erróneo».

«Se está ensuciando a un empleado que fue retenido durante cuatro horas y también la imagen de la empresa. A bordo del rodado, iba un mecánico que se dirigía a trabajar a una cantera, un hombre de 60 años que ha sido perjudicado. Yo hablé con la ayudante de fiscal y le mostré los papeles de la deuda. Nosotros pasamos por ese control de lunes a viernes, en plena pandemia, y la camioneta lleva la marca de nuestra empresa Arlema. A partir de toda esta situación, voy a consultar con la persona que me vendió la camioneta para que pueda solucionarse esta situación. En los papeles no figura que sea robada, sino esto de la deuda por honorarios»; finalizó.