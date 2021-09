Mataron a balazos a una joven que trabajaba en una heladería

Una joven de 22 años fue acribillada a balazos por dos sicarios en moto que abrieron fuego contra una heladería en el barrio Empalme Graneros de Rosario. La víctima estaba trabajando en el local familiar, ubicado en Urdirrain al 6900, cuando fue sorprendida por los atacantes.

La víctima fue identificada como Marta Beatriz Aguirre y se desconoce por qué se produjo el ataque. Fue asistida por sus familiares, pero no logró sobrevivir y falleció en el lugar.

El hecho se produjo el martes pasado alrededor de las 19,30 hs. y la hermana de la víctima, manifestó: «Mi hermana era inocente. No tenía nada que ver con cosas raras. Estaba todo el día en mi casa. De pronto se escucharon los tiros que me dejaron sorda. Me tiré al piso y cuando me levanté vi a mi hermana que se caía al piso toda llena de sangre. Entonces salí a la calle a pedir ayuda».

«No es la primera vez que ocurre algo así, hace unos días pasaron por la esquina disparando. Pero mi hermana era inocente. No andaba en cosas raras y estaba todo el día en mi casa. Me cuidaba a mí y de paso atendía la heladería porque yo con las cosas de la escuela no podía»; aseguró.