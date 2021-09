Le robaron el auto con su perro adentro, está desesperada

Una vecina de Villa Carlos Paz denunció que delincuentes le robaron el auto con su perro adentro, en un hecho ocurrido el domingo en horas de la noche en la costanera.

El hecho se produjo cerca de las 20 horas en la esquina de Gutemberg e Illía, cuando los propietarios del vehículo ingresaron a un establecimiento gastronómico para tratar de conseguir mesa.

Gimena Oller contó a El Diario: «Fuimos a buscar lugar para sentarnos y a los diez minutos, le digo a mi marido: voy a buscar a Thord. Cuando volví, ya no estaba. Nos mudamos hace dos semanas a Carlos Paz porque buscábamos más tranquilidad, nosotros trabajamos en Córdoba y la nena estudia allá. Nunca me imaginé que me podía pasar esto. Nosotros estamos refaccionando la casa que era de mis abuelos y adentro del auto, teníamos la plata para la instalación de agua, toda la documentación y lo más importante, nuestro cachorro».

«Él tiene tres meses, es un Pitbull y lo queremos como a un hijo. Por favor, cualquier dato que nos puedan aportar, lo vamos agradecer. Hicimos la denuncia y ojalá que podamos recuperarlo»; completó.

Para aportar cualquier información, comunicarse con Gimena María Oller al: 351-2881772.