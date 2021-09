Horror en Punilla: Internaron al joven acusado de matar a su abuela

Avanza la investigación por el brutal crimen ocurrido el lunes pasado en el norte de Punilla. El joven de 22 años que está acusado de haber degollado a su propia abuela en Charbonier, fue internado en el Centro Psico Asistencial-Unidad de Agudos Judicializados de Córdoba y será sometido a pericias psicológicas.

Así lo dispuso la fiscal Paula Kelm, quien tiene a su cargo la causa.

Martín Sturniolo fue imputado por el delito de homicidio calificado por la muerte de Marisa Carrara, de 65 años, quien habitaba una vivienda en la zona de La Quebrada de la Luna. Por estas horas, la justicia buscar determinar si Sturniolo comprendía la criminalidad de sus actos y si sufrió un brote psicótico.

El joven fue detenido por la policía el pasado lunes en horas de la tarde, luego que uno de sus hermanos denunciara que había encontrado el cuerpo sin vida de su abuela en uno de los corrales de la casa.

En el lugar del crimen, se secuestraron varios elementos y un machete que habría sido el arma homicida. Minutos después, un efectivo encontró al joven escondido en un galpón de la misma propiedad, ubicada en el kilómetro 3 de la Ruta 17.

La noticia generó conmoción en la localidad y se aguarda por estas horas la declaración del acusado y los testigos, entre quienes se encuentran además los vecinos de la víctima.

Emotiva despedida

C.S es la hermana del sospechoso y nieta de la víctima, quien despidió a su abuela con un emotivo posteo en las redes sociales: «Hoy es el primer día en que sigo sin entender o no quiero entender y aceptar. Es el primer día en que me levanto sin un pollito, sin una carta de luna, sol, energías, un día en el que me toca saber que ya no va estar, que solo me queda cerrar los ojos y sentir. Solo pido que vueles alto, que descanses en paz y que seas mi luz siempre, porque no sé qué tan difícil va a ser no encontrar tu calor para ayudarme a seguir. No fue justo ni para vos, ni para nosotros, pero es hora que te deje descansar en paz y no seguirle buscando la vuelta. Te amo, abu. No tengo muchas palabras, pues este dolor no se quita y el dolor en mi garganta no se va».

«Sólo sé que vamos a volvernos encontrar, tengo muchas formas y siempre me enseñaste a la distancia a aferrarme a vos. Son herramientas para hoy encontrarte un poquito. Siempre»; concluyó.