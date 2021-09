«Soy víctima de lo peor de la política»

Anoche se viralizó una denuncia de abuso sexual que un ex becado hizo contra el coordinador de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Horacio Gigena. En el día de hoy, el integrante del gabinete municipal salió a defenderse, puso a disposición su renuncia y aseguró que es víctima de una «operación política».

Un joven llamado Mirko Quinteros (que integraba la organización Jóvenes Transformando y la Federación de Estudiantes Secundarios) denunció haber sido víctima de abusos por parte del funcionario y publicó un descargo en las redes sociales, donde adelantó además que presentó una denuncia judicial.

«Les quiero contar que el día de la fecha realicé una denuncia por abuso sexual sin acceso carnal a un funcionario del gobierno municipal de nuestra cuidad. Lo que sucedió fue este año, a pesar de que todo lo que me llevó a esa situación es mucho más largo. Hay una innumerable cantidad de hechos que hicieron que me manipule psico-físicamente, aislarme de quién era mi pareja en ese entonces, incluso de mi familia y todo lo que no pasaba por él o nuestro trabajo. Me hizo creer que el problema en mi vida estaba puramente ligado a mi familia, mi pareja, mis estudios, mi vida personal en su totalidad y que todo debía pasar dentro de él y nuestro trabajo. Compartimos todo, era como un hermano para mí. Militamos en la misma agrupación, y trabajábamos en la misma área de gobierno, en la Municipalidad. Cuatro años enteros me sumergí en el mundo de la militancia, hasta que no pude aguantar más lo que me hizo durante tanto tiempo y me fui, sin explicación alguna», expresó Quinteros.

Esta situación provocó reacciones diversas y se dio una confusa situación con otras militantes del mismo espacio, que se reunieron con el joven denunciante y luego decidieron respaldar a Gigena y acusaron una operación política.

Hoy, a través de un video que compartió en su cuenta de Facebook, Gigena sostuvo que se puso a disposición de la justicia porque no tiene nada que ocultar y dijo que detrás de la denuncia se esconde «un entramado mafioso» vinculado al caserismo.

«Nunca creí que la política pudiera superar algunos límites. Nosotros sabemos que si hacemos política, a veces nos tenemos que pelear con gente que quiere que nada cambie. La vieja política siempre ha utilizado mecanismos mafiosos y corruptos para ponerle el pie sobre la cabeza a aquellos que quieren cambiar las cosas. Sabíamos que existían la posibilidad de que pasen estas cosas y no va a ser la primera vez que nos denuncien, pero la verdad siempre sale a la luz. Y este será un claro caso de esto. Me he puesto a disposición de la justicia, como así también he puesto a disposición mi renuncia al gobierno de la ciudad, porque no quiero tener ningún tipo de privilegios. No me escondí nunca ni lo voy a hacer ahora»; sostuvo.

«Una vez más estamos siendo víctimas de una operación política nefasta y es cuestión simplemente de ver la estructura que hay detrás de esto. Y no voy a cuestionar a la persona que hace la denuncia, porque para mí sigue siendo un amigo. Sí voy cuestionar y voy a exponer el entramado mafioso que hay por detrás. El entramado de la operación política que sólo busca desprestigiar. Voy a cuestionar a aquellos que vaya a saber por qué intereses utilizan este tipo de situaciones falsamente para perjudicarnos, porque no pueden pegarnos por otro lado. No pueden cuestionar nuestro accionar político, no pueden cuestionar nuestras convicciones ni nuestra forma de trabajar»; añadió.

«Es cuestión de que revisen el proceso. La denuncia. La explosión mediática. En qué medio fue. Específicamente, responden a un sector político, siempre bien bancados económicamente estos medios de comunicación. Son dos o tres y ya sabemos el nombre. Ya sabemos a quienes responden, a los sectores políticos que se creen dueños del Departamento Punilla. Y a los que desafiamos hace 15 días, cuando de manera patoteril, no nos quisieron participar de las últimas elecciones en una ciudad del departamento»; dijo Gigena, refiriéndose directamente a Jorge y Carlos Caserio, el primero intendente de Valle Hermoso y el segundo, el candidato a senador del kirchnerismo cordobés.

«Son ellos mismos que hoy nos dan el vuelto. Sigan denunciando, sigan difamando…nos vamos a poner a disposición de la justicia que pondrá luz sobre este caso y nos dará la razón. Vamos a iniciar las acciones legales para buscar reparar el daño que están haciendo sobre mí, si creen que me van a intimidar, si creen que me van a hacer tener miedo, no va a pasar. Sí, me afecta, me duele en lo más profundo de mi alma y mi corazón, a mí, a mi equipo, a mi gente y a mi familia. No puedo explicar el dolor que me produce, pero los que me conocen saben la vida de mierda que ha tocado vivir. Saben que desde que tenía 8 años y perdí a mi vieja, me tocó enfrentar esta vida solo. Sin mamá, sin papá, con una familia que me cobijó para enfrentar la vida. Nada me lo regalaron, fueron una pálida tras otra y nunca bajé los brazos. No voy a bajar los brazos. Quieren pisarme la cabeza porque saben que venimos para cambiar las cosas, vamos a seguirla peleando»; completó.