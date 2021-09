El dramático relato de la víctima de un robo: «Se esfumó todo»

Un periodista del diario La Voz de San Justo fue víctima de un robo en la ciudad de Alta Gracia y relató los dramáticos momentos que vivió junto su pareja. Luciano Olivero se había mudado hace un año a la Ciudad del Tajamar, donde había decidido abandonar su tarea de cronista para montar una heladería artesanal.

Se viralizó un video suyo en las redes sociales, donde muestra toda la impotencia por el atraco que sufrió. Delincuentes entraron a su casa y en menos de una hora, se llevaron todo lo que encontraron y destrozaron la vivienda: rompiendo fotos, cajones, muebles y arrancando las mesitas de luz de las paredes.

«Cerca de las 20 salimos con mi mujer para llevar unas cosas a un comercio que tenemos en la zona céntrica de la ciudad. Regresé a los 15 minutos porque me olvidé una caja de jugos congelados. Cuando llegué a la puerta de la casa me di cuenta de que no tenía la llave. Di marcha atrás y me volví a buscarla. A eso de las 20.25 regresé, ingresé a la casa, busqué la caja de jugos y volví a salir», expresó el vecino.

Cuando la familia regresó a la propiedad, cerca de las 21 horas, se encontraron con su hogar destruido. «El grado de violencia realmente me aterrorizó. Quise agarrar el teléfono para filmar un video y mandarle a mi papá, y me salió hacer una historia de Instagram en la que dije que este es un país de mierda»; sostuvo.

«En dos minutos se esfumó todo. Me lanzaron a un vacío desde donde tengo que escalar y empezar de vuelta»; reconoció Luciano, quien completó: «Desde el sábado, estoy encerrado, con rejas, en cana en mi propia casa, mientras ellos andan sueltos. Tengo un miedo tremendo. No se puede vivir así. Vi un montón de casos como el mío. No me duele la pérdida económica porque nunca tuve nada, pero pensar qué hubiese pasado si estábamos presentes es lo que realmente me aterroriza».