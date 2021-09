Carlos Paz: Entró a robar a un hotel y fue filmado por las cámaras

Un delincuente entró a robar a un hotel de Carlos Paz y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El hecho se produjo ayer a la mañana alrededor de las 10 horas en un establecimiento ubicado a metros del reloj Cu-Cú y buscan identificar al sujeto, quien se presentó en el lugar, preguntó por una habitación y se llevó el teléfono de una empleada.

Se trata de un celular Samsung A72 de color negro que la mujer había comprado el día anterior.

Yenifer es empleada del Hotel Terrazas y contó a EL DIARIO: «Se apoyó en el vidrio del hotel, salí a atenderlo y me empezó a preguntar si teníamos disponibilidad. Fui a la computadora, le dije que sí y salió. En el ingreso había dos personas y ni siquiera les pidió permiso para salir, yo me quedé mirando porque me parecía raro. Cuando me vuelvo a buscar el teléfono, me doy cuenta que no estaba y empecé a buscarlo».

«Vimos las cámaras de seguridad y llamamos a la Policía. Ofrezco recompensa porque en el celular había mucha información relacionada con cuestiones del hotel, contraseñas y cosas importantes»; reconoció la mujer.

Para aportar cualquier información, comunicarse al teléfono: 351-3171604.