Dejó la moto estacionada en la puerta de su casa y se la robaron

Un vecino denunció que delincuentes le sustrajeron la moto que había dejado estacionada en la puerta de su departamento, en un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en Villa Carlos Paz.

Todo ocurrió el jueves pasado y se presume que los delincuentes fueron registrados por las cámaras de seguridad de una vivienda, que muestra como dos personas a bordo de otra moto deambulan por el lugar y se aproximan al sitio donde se hallaba el rodado.

Leandro Savelli contó a El Diario: «Yo vivo en un dúplex sobre la calle Mazzini. El jueves pasado, alrededor de las 20,30 hs. volvía del banco y como caía una llovizna, decidí dejar la moto afuera. Fue un rato nomás, yo estaba dentro del departamento con las luces prendidas y la cortina levantada. Media hora después, salí del departamento porque escuchaba a mi vecina que estaba hablando y me di cuenta que la moto no estaba»,

«Llamé a la policía, vinieron y me dijeron que harían un operativo cerrojo para ver si los agarraban. No los encontraron y una vecina me dijo que vio paseando a dos personas en una moto. Fue alrededor de las 20:00hs y fueron grabados por una cámara de seguridad, donde puede verse cómo uno se baja de la moto y se cruza hacía donde estaba la mía»; completó.