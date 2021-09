Habló el hermano de la mujer asesinada en Carlos Paz

El hermano de Rosa Yolanda Romero, la mujer que fue encontrada sin vida en una casa de Villa Carlos Paz, rompió el silencio y aseguró que la familia está convencida que sufrió una muerte violenta.

Rolando Romero fue uno de los primeros en dar con el cuerpo de su hermana de 58 años, que habría estado maniatada, tapada y tendida en el suelo.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Las Rosas 139, en la zona sur de la ciudad.

Rolando aún no logra salir del estupor que le produjo el hallazgo, al tiempo que manifestó: «Había salido a colgar la ropa, mi perro comenzó a ladrar y vi dos chicos que salían corriendo hacia la Avenida Cárcano. Yo me tenía que ir al dispensario para una consulta médica y cuando salí, ví que estaba la puerta abierta, el portón forzado y cosas tiradas».

«Me cansé de gritarle y no contestó, entonces pedí ayuda y entramos a ver qué pasaba. Estaba todo tapado, llamamos a la policía y vimos que estaba tirada en el piso y tapada con un colchón y otras cosas. Solo se veían las botitas»; agregó.

«Ella me había dicho que el ex marido la tenía amenazada y que si no volvía con él, se iba a vengar. Estaba atada con alambres al cuello y sospechamos de ese hombre y otras dos personas, porque hace cuatro meses que se habían separado y ella quería denunciarlo»; sostuvo Rolando.

En otro fragmento de la entrevista, dijo que la mujer era víctima de violencia de género y se había cansado.