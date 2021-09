Asaltaron a una «leona» y se llevaron la medalla olímpica

La jugadora del seleccionado femenino de hockey, Sofía Maccari, denunció que sufrió un asalto y le robaron la medalla que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ocurrió en la localidad bonaerense de Escobar y denunció el hecho en las redes sociales.

Los delincuentes también se hicieron con el auto y el teléfono celular de la integrante de Las Leonas.

Maccari, quien juega en el Club San Fernando, relató que dos hombres armados la asaltaron y dijo: «No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos».

«Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que un deportista tiene por una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es algo mucho más significativo»; aseguró, al tiempo que explicó que estaba llevando la distinción a una amiga.