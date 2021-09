Se llevaron la moto que usa para trabajar

Una vecina denunció que delincuentes le sustrajeron una moto que había dejado estacionada en el garaje de su casa, ubicada sobre la calle Roma al 600 de Villa Carlos Paz. Se presume que ocurrió el viernes pasado en horas de la madrugada y pide colaboración para revisar cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Yanina González manifestó a EL DIARIO: «El viernes pasado en horas de la madrugada guardé la moto en el garaje. Yo vivo sobre la calle Roma al 600 y es una calle muy transitada. Justo esa noche no pusimos el candado del portón y cuando mi marido se levantó para ir a trabajar, se percató de que no estaba la moto».

«Había otras motos y se llevaron la más viejita y la mía. Me da bronca porque es el medio de transporte que tengo para trabajar, yo hago cosas dulces, vendo en redes sociales y salgo a repartir. Fuimos a la policía y me demoraron una hora y media para tomar la denuncia, me dicen que busque si hay cámaras en la zona»; denunció.

La mujer solicitó que todos aquellos que puedan aportar alguna información, se contacten al teléfono: (03541)- 15316983.