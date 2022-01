«Mi hija viajó descompensada y en colectivo hasta el hospital»

El padre de la joven que se accidentó el último sábado en la zona sur de Carlos Paz y desató un escándalo entre vecinos, personal del servicio de emergencias y Seguridad Urbana, habló esta mañana con EL DIARIO y dio su versión de los hechos. Había sido detenido tras un fuerte cruce con el personal de AMI, aunque desmiente haber golpeado al médico.

Su hija es una joven de 19 años, quien se accidentó con su moto y perdió un diente. Fue en ese momento en que solicitó a los trabajadores del servicio de emergencias que sea trasladada hacia el nosocomio, pero sostiene que éstos se negaron y que tuvieron que llevarla en un colectivo urbano.

Eduardo Cena manifestó: «Salía del supermercado Disco de Avenida Cárcano con mi hija de 19 años, íbamos en la moto. A una cuadra, ella de desvanece y cayó de la moto en movimiento. Afortunadamente, tenía casco. El mismo no está cerrado en el frente, así que cuando golpeó con el suelo, perdió un diente. Yo les pedía que la lleven porque había caído de la moto en movimiento, no porque estuviese descompensada».

«Se lo pedí dos veces al personal del servicio de emergencias y se negaban. Yo empujé al médico, pero nunca le pegué. Cuando lo empujé, la Policía intervino y me agarró. Me llevaron esposado a la comisaría y mi hija fue llevada en taxi hasta mi casa, que está al fondo de las 400 Viviendas. Como se negaron a trasladarla, mi mujer salió y la llevó en el colectivo descompensada hasta el hospital. No tenía otra forma de llegar. La dejaron con suero y en observación hasta las seis de la tarde»; completó.