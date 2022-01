Robaron dos locales en el centro, fueron filmados y los escracharon

Una pareja fue escrachada en las redes sociales luego de haber robado en dos locales ubicados en el centro de Villa Carlos Paz y haber sido filmada por las cámaras de seguridad. Se trata de un hombre y una mujer que ingresaron a comercios de calle Sarmiento y San Martín y se hicieron con indumentaria y una billetera con dinero en efectivo.

Ambos locales pertenecen a la misma firma y trascendió que robaron en uno y otro con una hora de diferencia. Todo ocurrió ayer domingo en horas de la mañana y buscan identificarse a los delincuentes.

Victoria es empleada del comercio y manifestó a EL DIARIO: «Ayer a la mañana, entra una mujer grandota de unos 55 años con una pollera negra y un chico de unos 30 años. Me dice que se quería probar una malla, pasan al probador y me dicen que no le entraba. En un momento, se mete detrás del mostrador y nos saca las cosas. Nos dimos cuenta a los diez minutos y la vimos en las cámaras, era la misma mujer que había hecho lo mismo en un local que tenemos sobre calle Sarmiento».

«Eran las mismas personas que se habían llevado una pila de remeras. En un grupo donde estamos los comerciantes del centro, nos enteramos que estas mismas personas también habían robado en la zona de Alta Gracia. Yo realicé la denuncia más que nada por la documentación que se llevaron. Pido que si alguien encuentra documentación a nombre de Maria Victoria Enriquez se comunique conmigo»; expresó la damnificada. Por cualquier información, comunicarse al 3541-304014.