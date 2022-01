Dio marcha atrás con el auto, no vio a su hija de 6 años y la mató

Una familia se encontraba vacacionando en Santa Teresita cuando se produjo un trágico accidente. Mientras el hombre estacionaba el auto en el hotel donde se hospedaban, su hija se posicionó detrás del vehículo y al no verla la atropelló. Debido a las lesiones, la pequeña de 6 años murió. La víctima fue identificada como Maylén Sofía y pese al traslado inmediato, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.



El hecho ocurrió este martes en un hotel ubicado sobre la calle 4, entre 32 y 33 de Santa Teresita, donde la familia oriunda de Lomas de Zamora estaba vacacionando. De acuerdo a lo detallado, el hombre dio marcha atrás con su auto y no vio que su hija estaba en el lugar. Por tal motivo, la atropelló accidentalmente con su Citroën Cactus y aplastó contra la pared del estacionamiento del hotel donde se hospedaban.



De inmediato, la nena fue llevada de urgencia por personal de salud a un hospital cercano pero al llegar ya había fallecido debido a las graves heridas. Por tal motivo, el cuerpo de la pequeña fue trasladado a la morgue del Hospital Municipal Doctor Carlos Macías, ubicado en la localidad de Mar de Ajó. Allí se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las causales de muerte, a su vez, se continuará con la investigación en torno a cómo se produjo el accidente.



Según trascendió, la nena y sus hermanos habían viajado a la Costa junto a sus padres, quienes debieron ser asistidos por personal de salud debido a que entraron en estado de shock ante el accidente fatal. Al hotel arribó Policía Científica para realizar las pericias en torno al hecho y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional N° 2 de La Costa.A su vez, trascendió que el padre será investigado por “homicidio culposo”, según determinó el doctor Martín Miguel Prieto.