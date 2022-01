Confirman prisión preventiva del policía que mató a Luciano

La Justicia de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva del policía bonaerense acusado de matar de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera, el último 10 de diciembre, en la localidad balnearia de Miramar, informaron fuentes judiciales.

El fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del citado distrito recayó sobre el efectivo Maximiliano Abel González (25), acusado del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía", el cual prevé en un futuro juicio oral la prisión perpetua.

El juez de Garantías 2 de Mar del Plata, Saúl Errandonea, al dictar la prisión preventiva señaló, mediante el fallo, que "quedó corroborado que el funcionario policial González accionó su arma reglamentaria y efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la humanidad de Luciano Olivera, quien falleció en el escenario de los hechos"

El juez tuvo en cuenta una serie de pruebas, como declaraciones testimoniales, modulaciones de los móviles policiales que intervinieron en el procedimiento, imágenes de las cámaras de seguridad, inspección ocular en el lugar del hecho y un peritaje balístico que descarta que se haya tratado de un disparo accidental.

De acuerdo a los peritos, al momento del examen, el arma "presentaba signos de disparos en el interior del cañón y zona de recámara" y que la misma "posee un funcionamiento normal en todos sus mecanismos, en particular los seguros que presenta, tanto el manual, denominado decocker y el automático consistente en seguro de aguja percutora, no registrándose disparo de manera accidental o no deseado durante las pruebas practicadas".

El imputado González seguirá alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y en función del delito que pesa sobre él podría ser condenado a prisión perpetua en un futuro juicio oral.