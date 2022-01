Pasó doce horas en el peaje a la espera del auxilio y nunca llegó

Un vecino cordobés denunció que su auto se rompió ayer, alrededor de las diez de la noche, en el peaje de la autopista Córdoba-Carlos Paz y debió esperar doce horas por el auxilio. Dijo que tomará acciones legales contra la compañía de seguros, ya que debió pagar una grúa particular.

La familia venía de pasar unos días en las sierras y se dirigía a su hogar en el barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.

Fue en ese momento cuando su auto se averió, casi llegando al peaje. Tras varios intentos de comunicarse con la grúa, les respondieron que no podían enviarle un auxilio.

José Manchini se mostró indignado y sostuvo a El Diario: «Pagamos una grúa particular después de renegar toda la noche y no tener respuesta. Me levantó temperatura el auto y la empresa San Cristóbal Seguros nunca me atendió. A las tres de la mañana me respondieron de un número de WhatsApp, me dijeron que hasta la hoy a la mañana no tenían forma de mandar a nadie. A las 6 de la mañana me informaron que no tenían ningún móvil para mandar, que buscara un particular y después me hacían el reintegro. Uno hace el esfuerzo de pagar un seguro como la gente y le hacen esto, pago $4000 por mes y hoy tuve que pagar $6000 a un particular».

«Después de que yo hiciera publicaciones en las redes, me dijeron que podían llegar a mandar la grúa dentro de cuatro horas. Yo llevaba doce horas varado, mi suegro debió venir a las doce de la noche a buscar a mi mujer y mis hijos y yo pasé la noche al costado del peaje. Voy a poner abogados, lo que me hicieron fue una locura, me dejaron tirado»; denunció.