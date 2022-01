Siguen los robos de motos, un nuevo hecho en Las Malvinas

Delincuentes ingresaron esta madrugada a una casa en el barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz y robaron una moto. El hecho se registró en un domicilio ubicado en Mazzini y Las Malvinas y el dueño contó que días atrás había visto a dos personas en una actitud sospechosa.

«Mi mujer llegó de trabajar a las seis de la mañana y me dijo que la moto no estaba. Creemos que la intención era otra, que querían llevarse una moto Tornado y como no lo lograron, se llevaron la otra moto que no estaba a la vista. El día sábado llegué a mi casa como a las cuatro de la mañana y había dos chicos prácticamente adentro. Me dijeron que estaban buscando algo y se fueron, a media cuadra tenían una moto»; relató Gastón Favara a EL DIARIO.

«Esta mañana realizamos la denuncia. Es una moto Honda Biz roja, modelo 2012, patente iaj 356»; agregó el damnificado.

Para aportar cualquier información, comunicarse al 3541-622942.