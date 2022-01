Sufrió un accidente y esperó una hora la ambulancia

Alrededor de las seis de la tarde, una adolescente de 16 años se resbaló en la pasarela de Playas de Oro y perdió la conciencia. La familia asegura que esperó una hora por la ambulancia del servicio de emergencias.

Fue asistida en primera instancia por los guardavidas que estaban controlando el lugar.

En este momento, la joven se encuentra en observación en el Hospital Gumersindo Sayago, luego de que fuera trasladada por sus familiares con la ayuda de un móvil de Seguridad Urbana. La familia es de la ciudad de Córdoba y vinieron a pasar el día en Carlos Paz.

"Llegamos a las dos de la tarde a pasar el día"; dijo Fabiana Gonzáles, su mamá. "Venía cruzando la pasarela, pisó mal y se resbaló. Los guardavidas la asistieron realizándole una curación en el mentón. También se desmayó y luego empezó a vomitar"; expresó la mujer.

Además, aseveró que la ambulancia demoró mucho en llegar. "Cuando llegó, el trato fue muy malo. Me respondían todo el tiempo irónicamente, me decían que fue un raspón. Mi hija encima les dijo ´gracias´ por la atención y respondieron "y fue mucha". Decían que eran sólo los nervios, que no era más que eso y no me dejaron entrar a la ambulancia. Le hicieron unos puntos y luego la bajaron de la camilla, la dejaron en el piso y se fueron"; denunció.

Por último, la madre de la joven relató: "Nos dijeron que la lleve a dormir al auto un rato para que se le pasara la crisis de nervios. Los chicos de Seguridad Urbana nos guiaron hacia el hospital porque se ella desvaneció y no reaccionaba. Nos dijeron que no hacía falta llevarla al hospital y ahora está con medio yeso en el brazo y con calmantes. Le hicieron una tomografía y placas en el brazo. Los guardavidas se portaron muy bien, estuvieron todo el tiempo y Seguridad Urbana también. La gente del hospital se portó muy bien, nos atendió rápido , pero la ambulancia fue todo el problema"; sentenció.