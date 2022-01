Pintaron varios autos y robaron un bar en la costanera

Tres delincuentes ingresaron esta madrugada a un local gastronómico en la costanera de Carlos Paz, se llevaron varias bebidas alcohólicas y habrían pintado con aerosol varios vehículos estacionados.

Se trata del segundo asalto que sufre el local en pocos meses, ya que el pasado 22 de septiembre habían entrado y se habían apoderado de una máquina cortadora de fiambres y unas zapatillas.

El hecho se registró a las cinco de la mañana y fue captado por las cámaras de seguridad. Los ladrones serían menores de edad y se presume que se trataría de los mismos autores del robo de un carro a pedal.

Diego Sobol es dueño del establecimiento y manifestó al EL DIARIO: «Son tres pendejos y el daño no me lo hacen solo a mí, vienen haciendo mocos desde antes. Se habían robado un carrito de los que se alquilan para los turistas y vinieron hasta acá pintando autos que estaban en la calle Olmos. Hay cuatro o cinco autos que fueron pintados con el mismo aerosol que me pintaron a mí el vidrio. Me reventaron la puerta y se llevaron varias cervezas, más cuatro packs de latas».