Se conocieron detalles de la última denuncia contra Fabián Gianola

Buenos Aires. La mujer que realizó la quinta denuncia por abuso contra el actor Fabián Gianola dio detalles de la situación ocurrida en el año 2012 en una hotel de la provincia de Chubut.



“Fabián Gianola y parte del elenco estaban hospedados en el hotel. Gianola había pedido mi servicio de masajes. Coordinamos la hora, me dirijo al lugar llevando mi camilla, muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso”, comienza diciendo el escrito.



Y continuó: “Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia”.



“Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje, fue que no paraba de hacer poses en la camilla, todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo o lo que yo no accedí”.



La víctima relató que terminó su servicio y, mientras cerraba su camilla, “él estaba semisentado en la cómoda que había en la habitación con las piernas abiertas con esa minitoalla”.



“Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerzas para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada”, indicó.



Además, hizo hincapié en una estremedora frase que le habría dicho el actor “¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’”.