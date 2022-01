Turistas desesperados, se escapó su perra y no pueden volver

Una familia proveniente de Campana (Buenos Aires) llegó de vacaciones en Carlos Paz y decidió dejar a su perrita «Vicky» en una guardería para mascotas para salir a recorrer la ciudad. Cuando volvieron, se dieron con que se había escapado y ahora ofrecen recompensa para tratar de recuperarla.

La situación es dramática porque el próximo miércoles deben retornar a su hogar.

Martina es dueña de la perra y comentó a EL DIARIO: «Nos estamos quedando en una cabaña y trajimos nuestra perrita porque nos dijeron que no había problema. La dejamos en una guardería recomendada en Villa del Lago, pero esta mañana a las siete, nos llamó la dueña diciendo que se les había escapado. Nos llamó y nos dijo: «se me escapó, yo ahora me tengo que ir a trabajar» y se lavó las manos».

«Vicky tiene un ojo marrón y otro celeste, collar rojo, sufre de gastroenteritis por lo que toma remedios y no puede comer cualquier cosa. Estamos viviendo un infierno, necesitamos encontrarla antes del día miércoles. Ella es nuestra familia y ofrecemos recompensa»; manifestó la mujer.

Para cualquier información, comunicarse al 3489-659705 (Martina).