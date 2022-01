Seguridad Urbana detuvo a los menores que robaron en la costanera

Carlos Paz.- Dos de los tres menores que ingresaron a un local gastronómico en la zona de la costanera de Carlos Paz, fueron puestos a disposición de la Policía por personal de Seguridad Urbana.

Los mismos habían ingresado a un patio de comidas el pasado jueves a la madrugada y se habían hecho de varias bebidas alcohólicas. Su accionar había quedado registrado en las cámaras del lugar.

En un control que se realizaba por la zona,(en Illía y Medrano)fue interceptado uno de ellos, al ser entregado por personal del patio de comidas que lo entrego al notar que no había arrepentimiento alguno.

Esa misma tarde el dueño del local los había interceptado y les había pedido no solo que les devuelvan las cosas, si no que se tomo el trabajo de hablarlos para que se den cuenta del error que estaban cometiendo a tan corta edad y que estaban a tiempo de cambiar su cabeza, incluso les dio la oportunidad que devuelvan lo robado, algo que no sucedió.

El segundo se encontraba en una estación de servicio de la Avenida San Martín, donde fue localizado por personal de Seguridad Urbana que recibió un llamado informando que se encontraba allí. Se dio aviso a la policía y fueron puestos a disposición de la justicia.