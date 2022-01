Cristina es la madre de Luana Ludueña, la joven bombero de 26 años que había denunciado por abuso sexual a Diego Concha y que fue hallada sin vida hace algunos días atrás cercada por una fuerte depresión. La mujer decidió hablar luego del trágico desenlace y apuntó contra el ex titular de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba: «Quiero que se pudra en la cárcel, a mi hija no me la devuelven más. Mi alma está rota en mil pedazos, pero ella me da fuerzas. No tengo miedo».

Lo hizo en diálogo con El Doce, donde reconoció que su hija tomó la determinación de terminar con su vida.

Concha está acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado y permanece alojado en el penal de Bouwer.

Cristina dijo que a Luana se le arruinó la vida y expresó: «No tenía más vida después de que la abusara. Después de la denuncia y su intento de suicidio por ese motivo, fue un calvario su vida». En ese sentido, reveló que la joven recibía amenazas de parte de un bombero cercano a Concha y a quien denunció el pasado 10 de enero, ya que se habría presentado en la clínica donde ella se encontraba internada y en el vacunatorio del Orfeo donde colaboraba.

Ella había recibido un botón antipánico y atravesaba un profundo dolor. «Me pidió que la dejáramos ir porque estaba sufriendo mucho, no podía seguir. Estaba cansada de fingir que estaba bien, por dentro estaba rota en mil pedazos y no tenía consuelo»; contó su madre entre lágrimas.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, solicitará el cambio de carátula y que se aplique el antecedente Sathya Aldana a Concha, por homicidio en ocasión de abuso sexual y perpetua, una sanción ejemplar para este hombre.