Femicidio de Cecilia Basaldúa: Pedido de justicia en la capital del folklore

Cosquín.-Un centenar de personas acompañó ayer en una nueva marcha para exigir justicia por el crimen de Cecilia Basaldúa, de 35 años de edad, quien el 25 de abril de 2020 fue asesinada cerca del basural de Capilla del Monte. Se hizo un reclamo en la ciudad de Cosquín, en la plaza donde se lleva adelante la feria de artesanías.

La decisión de marchar en Cosquín obedece a que allí se encuentra la sede de la fiscalía de instrucción que lidera Paula Kelm, duramente cuestionada por la familia de Cecilia, quienes reafirmaron que el único detenido que tiene la causa (el joven Lucas Bustos) es un «perejil para tapar a los verdaderos asesinos».

Durante toda la tarde, se escucharon con fuerza las preguntas que surgen de la causa de Cecilia. ¿Qué le pasó a Cecilia? ¿Por qué no se investiga junto a su familia? ¿Por qué se desechan las pruebas presentadas por la familia? ¿Por qué no se investiga a la policía de Capilla del Monte? ¿Por qué no existe en su fiscalía perspectiva de género?.

De esta manera, se encontraron artistas, vecinos/as, turistas, militantes y familiares de Cecilia Basaldúa, acompañados por otras familias víctimas de las violencias de Estado. La premisa fue visibilizar la impunidad que rodea a la causa de su femicidio.

«La alegría sería completa si no nos faltara Cecilia, si no nos faltaran nuestras amigas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas»; expresaron integrantes del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte.