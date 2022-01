Volvieron a robar los cartones donados al Refugio Nocturno

Las autoridades del Refugio Nocturno Cura Brochero de Villa Carlos Paz denunciaron nuevamente el robo de los cartones que son recolectados a diario y ayudan al sostenimiento de la institución.

Se trata de algunas de las donaciones que hacen los vecinos para que pueda seguir funcionando el establecimiento, que alberga a personas en situación de calle y les brinda una cama y un plato de comida.

A través de una publicación que hicieron en las redes sociales, mostraron la imagen de una persona llevando un carro de supermercado repleto de cartones.

«OTRA VEZ... personas que estacionan en una camioneta frente al refugio nos sustraen cartón que la comunidad nos dona, ingresan a nuestra propiedad privada y se lo llevan con total impunidad»; denunciaron.

«Quizás no estén al tanto (o no les importe) que el refugio se sostiene de la venta de este material que se recicla y se transforma en cuarenta platos de comida caliente todos los días y un hogar para quienes no tienen donde dormir»; concluyeron.