Policías salvaron a una bebé en un dramático episodio

Un estremecedor momento se vivió el pasado sábado al mediodía en Bº Quintas de Argüello, cuando una madre desesperada solicitó auxilio a un patrullero porque su beba de un año y dos meses estaba convulsionando. Dos policías (uno uniformado y otro de civil) reanimaron a la pequeña, logrando que reaccionara y volviera a respirar.



El hecho se produjo cuando los padres de Alma, se dirigían desesperados hacia un nosocomio al detectar que la bebé se encontraba sin signos vitales en su hogar. El cabo primero Maximiliano Damiani adscripto al CAP, escuchó los gritos de angustia de una mujer solicitando ayuda para su niña, en calles Ricardo Rojas y Heriberto Martínez.



Al mismo tiempo, el subcomisario Marcelo Albarracín del Departamento Capacitación Continua que se encontraba de franco de servicio, al advertir esta situación, no dudó un segundo en colaborar en la asistencia. De esta manera, ambos uniformados, comenzaron a realizarle a la niña tareas de primeros auxilios para que reaccionara, mientras sus padres clamaban por la vida de su pequeña.



Segundos más tarde, Alma volvió a respirar y pese a ello continuó con convulsiones, por lo que el personal prosiguió con las maniobras durante el traslado hasta el nosocomio médico que la recibió. "No pude darles un abrazo a esos dos policías que actuaron con tanta templanza y con calma. No tengo otra manera de decirles gracias, fueron dos ángeles que aparecieron en el momento justo y salvaron a mi niña", cerró emocionada su mamá María José Rainero.



Finalmente, Alma fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro, jugando como siempre. Más allá del momento estremecedor vivido, la familia agradeció la rápida intervención y el profesionalismo de los efectivos.