Año Nuevo: Investigan una fiesta clandestina en el campo de un juez

La fiscal Jorgelina Gutiez abrió una investigación de oficio por una fiesta masiva para recibir el Año Nuevo que habría tenido lugar en un campo de la localidad de Unquillo. Lo curioso del caso es que el predio pertenecería al juez Arturo Ferreyra y el organizador del evento habría sido su hijo.

Según trascendió, la fiesta se llevó a cabo en la madrugada del 1 de enero, en la estancia denominada San José del Rosario. Un inspector municipal tomó intervención y labró un acta donde dejaba asentada la presencia de unas 300 personas.

Ferreyra es juez de Ejecución Penal de Villa María, reconoció que la fiesta se realizó en su predio y dijo: «Mi hijo me dijo que se iba a juntar con sus amigos y yo le dije que me iba a pasar las fiestas con mi hermano en Villa Allende. Cuando me avisan y salgo, había varios autos, unos cuantos autos dentro del predio. Les dije que estaba esa gente porque se difundió viralmente esta reunión. Como no hay lugares adónde salir se han venido todos para acá. Mi hijo me dijo había gente que no sabía quién era».

«Nunca tuvimos la intención de eso. ‘Papá yo invité a 30 amigos míos’, eso me dijo mi hijo»; añadió el magistrado.

La responsable de la Fiscalía de Instrucción de Feria del Cuarto Turno busca determinar cuántas personas concurrieron al lugar, si efectivamente hubo expendio de bebidas alcohólicas y si se violaron las restricciones sanitarias.