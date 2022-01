Denuncian por presunto abuso sexual al director del Hospital de Niños de Córdoba

El titular del Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba y director del Hospital de Niños, Juan Ledesma, fue denunciado por abuso sexual y violencia de género en una exposición judicial interpuesta por su ex pareja. El caso fue revelado este martes por El Doce estaría vinculado al cese de una relación de unos 13 años, y configura la segunda situación de violencia de género que en el último tiempo afronta un funcionario provincial, tras la detención del ex director de Defensa Civil, Diego Concha.

De acuerdo a la denuncia, el pasado lunes 27 de diciembre Ledesma se presentó en el departamento de la denunciante, que dijo que el funcionario “quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones”.

La mujer aseguró en la presentación formal que en un momento de esa situación de acoso abusó sexualmente de ella.

El caso recayó sobre la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo turno, a cargo de Ingrid Vago.