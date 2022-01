Llegaron de vacaciones a Carlos Paz y fueron desvalijados

Ocho turistas oriundos de la Provincia de Santa Fe habían alquilado una casa para disfrutar sus vacaciones, fueron desvalijados y quedaron varados en Villa Carlos Paz. Los delincuentes se hicieron con bolsos y mochilas, calzado y hasta la llave de uno de los autos.

Un amigo de los damnificados debió trasladarse desde Godoy, su localidad de origen, hasta la ciudad con un duplicado de las llaves para poder abrirlo y abandonar la propiedad.

Los jóvenes tienen entre 22 y 28 años, llegaron el lunes pasado Carlos Paz y tenían pensado quedarse hasta el lunes 10 de enero. Según pudo conocer EL DIARIO, habían alquilado una casa en Salta y Rivadavia y ahora quieren trasladarse a un hotel.

Emilio Herrera es uno de los turistas, contó que -al momento de los hechos- se encontraba durmiendo en la vivienda porque se sentía mal y decidió no ir al boliche con sus amigos. Recién se percató del ingreso de los malvivientes cuando regresaron sus amigos en horas de la madrugada.

«Me sentía mal, por eso no fui al boliche. Mis amigos se fueron poco después de la medianoche, yo cerré la puerta con llave y me acosté a dormir. Pasadas las cuatro de la mañana, llegan dos amigos y me golpean la puerta para que les abra. Me empezaron a preguntar qué había hecho con los bolsos, pensando que yo les había hecho una broma, ahí fue que encontramos la ventana rota. Llamamos a la Policía y empezamos a ver todo lo que nos faltaba. Se robaron los bolsos, tres mochilas, tres pares de zapatillas y la llave de uno de los autos. Por suerte, el dinero había quedado guardado dentro del auto, sino nos quedamos sin efectivo. Me dio mucha bronca e impotencia no haberme despertado, pero mis amigos dicen fue lo mejor»; relató el joven.

«Vinimos el lunes y pensábamos quedarnos hasta el lunes que viene. De Córdoba no nos vamos a ir, somos de Godoy (cerca de Rosario) y nos costó mucho venir. Por suerte no nos robaron el efectivo, por eso nos quedaremos. Vamos a irnos de la casa, quizás busquemos un hotel para estar más seguros»; concluyó.