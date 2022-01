Video: una mujer prendió fuego a un indigente mientras dormía

Una mujer prendió fuego a una persona en situación de calle mientras dormía y huyó del lugar corriendo. El ataque en pleno barrio porteño de Pompeya quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local y las autoridades aún están intentando identificar a la agresora.

El violento hecho que sucedió sobre la transitada avenida Cobo el 26 de diciembre a las 4:45 de la mañana, cuando una mujer se acercó hasta el lugar y con un encendedor prendió el colchón donde estaba durmiendo el joven, identificado como Jonathan, que se salvó porque un vecino que pasaba por el lugar lo despertó.

La mujer aún no fue identificada hasta el momento, pero están tratando de reconstruir con imágenes de otras cámaras para donde escapó ya que lo hizo a pie.

El dueño del local, que también se vio afectado por el incendio, comentó que Jonathan está hace tiempo con su pareja y su perro en el barrio y es “conocido por todos los vecinos”.

“Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó.

Por su parte, Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su casa ubicada en la planta alta del negocio.