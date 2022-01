Carlos Paz: Peligra el servicio de emergencias, culpan a un inspector

Un verdadero escándalo se desató por estas horas en Villa Carlos Paz y pone en riesgo la prestación del servicio de emergencias en plena temporada. Un enfrentamiento a golpes de puño entre vecinos y médicos, graves denuncias hacia el responsable de Seguridad Urbana, Adrián Marengo y un paramédico detenido, han sido los detonantes de una inesperada crisis que dejó sin ambulancias a la ciudad durante varias horas.

Desde la empresa que tiene la concesión del servicio, Asistencia Médica Integral (AMI), suspendieron la atención y trasladados en la vía pública en señal de protesta contra el agente municipal Marengo, a quien responsabilizan por la escalada de violencia que vienen padeciendo en las calles.

No es la primera vez que Marengo se encuentra en el ojo de la tormenta, desde hace un tiempo es cuestionado por la falta de controles sanitarios en bares, restaurantes y boliches y la incapacidad para hacer cumplir las disposiciones sanitarias, en medio del período con mayor cantidad de contagios desde la irrupción del Covid.

Todo comenzó esta mañana con la descompensación de una joven en la Avenida Perón. Al lugar de los hechos, asistió el servicio de emergencias y se produjo un altercado entre el personal médico, el agente municipal Adrián Marengo (integrante de Seguridad Urbana) y vecinos que se encontraban en el lugar. Según pudo conocer EL DIARIO, el médico que iba a bordo de la ambulancia consideró que no era necesario hacer el traslado de la paciente hacia el Hospital Sayago y habría sido el propio Marengo quien arengó a los vecinos para que exigieran el traslado de la chica, lo que derivó en una pelea a golpes de puño.

Hubo un altercado, un intercambio de golpes y tanto el paramédico como el padre de la joven descompensada fueron detenidos.

A causa de esta situación, la empresa AMI decidió suspender la prestación hasta tanto se pusiera en libertad al paramédico detenido y hay preocupación por la continuidad del servicio de emergencias en plena temporada.

Debido a esta decisión, la asistencia de accidentes en la vía pública es realizada por efectivos del cuartel de bomberos voluntarios (que están impedidos de hacer trasladados), la Policía y Seguridad VCP. Este sábado, se viralizaron imágenes que muestran cómo un joven motociclista es trasladado al hospital en una camilla la cual es empujada por inspectores municipales.

La insólita situación quedó registrada en un video que llena de indignación.

Félix Contreras es titular de AMI y expresó a EL DIARIO: «Esto empezó cuando nos llamaron por una chica hipotensa, se la evaluó, se la estabilizó y determinamos que no necesitaba traslado porque podía volver a su casa. En ese momento, el señor (Adrián) Marengo empezó a alterar a la gente, diciendo que la llevemos y que la internemos. Parece que el señor Marengo sabe más de medicina que la gente que sabe. Ante esta situación, el médico que estaba atendiendo recibe un golpe de puño en la nuca de parte del padre de la chica y nadie hizo nada, todos miraron. El paramédico se metió a defender al médico y la policía lo detuvo. Ahora sigue detenido y hemos tomado la determinación de que, hasta que no lo suelten, no vamos a brindar servicio. No hay ninguna orden judicial para soltarlo, situación por lo cual vamos a seguir así. Yo tengo que velar por la vida de mis empleados. Si lo sueltan, volvemos a seguir prestando el servicio hasta el lunes. Vamos a solicitar una reunión con el municipio».

Pese a los múltiples llamados realizados por este medio, el titular de Seguridad VCP, Roberto Giménez, se mantuvo en silencio y evitó pronunciarse sobre el escándalo.

Durante las últimas horas, trascendió que tanto el paramédico como el hombre detenido habrían recuperado la libertad.

Finalmente, AMI restableció el servicio en horas de la tarde aunque se desconoce si continuará al frente de la prestación.