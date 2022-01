Marcelo Galarza negó ser el autor del crimen de Fernando Pastorizzo

Paraná. Marcelo Galarza, padre de Nahir, que cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017, negó la acusación de su propia hija que lo acusó de ser el autor del asesinato.



Recluido en un campo de Entre Ríos, Galarza será denunciado el lunes por Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la condenada. «Yo no lo maté», afirmó contundente al medio Infobae.

«Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada» -dijo el padre de Nahir.



Ella dijo que cuando estaba con Fernando en la moto en el lugar donde ocurriría el asesinato, su padre apareció intempestivamente en su auto; se bajó, Fernando se cayó del vehículo porque frenó de golpe, el arma reglamentaria 9 milímetros que le había sacado a Galarza terminó en el piso y, según el relato de Nahir, su padre levantó su pistola y le disparó dos veces a Fernando.



De acuerdo con la la denuncia que hará Nahir mañana lunes, aunque podría pasarse para el martes, Fernando, malherido, le suplicó: “Llamá a una ambulancia”.





“Papá era todo para mí, pero siento que me falló, nunca dijo la verdad”, se lamentó ante su abogada. Y le contó que le escribieron lo que tenía que decir. Y que ella estaba confundida, que no entendía nada, que era como una película.



Ahora no quiere recibir a su padre. Ni le atiende el teléfono. Ni ella sabe cómo terminará esta historia. (Infobae)