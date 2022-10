Habló el abogado de Brenda Agüero, la enfermera del Hospital Neonatal

Dos meses pasaron desde la detención de la enfermera Brenda Agüero, acusada por las muertes de bebés ocurridas en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. La mujer de 27 años se encuentra en el cárcel de Bouwer y está acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso, luego que las autopsias determinaran un exceso de potasio en las víctimas.

Luis Obregón es el abogado de la joven profesional, quien pudo acceder al expediente y dijo que se aguarda la determinación del fiscal Raúl Garzón, para saber si será excarcelada, sobreseída o si bien le dictarán la prisión preventiva.

«No hay ningún elemento objetivo que determine que Brenda haya sido la autora de los homicidios. No hay y no hay nadie que pueda haberla visto»: dijo el letrado, quien aseguró: «Hubo más de tres personas incluyendo a Brenda que estuvieron en todos los nacimientos. Hay solamente un indicio muy leve de que puede ser o no Brenda la autora».

Desde un primer momento, la enfermera defendió su inocencia.