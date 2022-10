Blas Correas: Mosquera se va de viaje y se postergó su declaración

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, postergó su declaración por el crimen de Blas Correas y prestaría testimonio el mismo día en que Argentina debuta en el Mundial de Qatar. El ex funcionario debía declarar en el día de ayer pero no alcanzó a hacerlo y tenía previsto un viaje al extranjero.

Mosquera recién retornará al país el próximo 20 de noviembre, por lo que recién se presentaría ante el tribunal el 22 del mismo mes. La declaración del excomisario mayor Gonzalo Cumplido consumió todo el tiempo disponible en el día de ayer, en el marco de una nueva audiencia por el crimen ocurrido en agosto del 2020.

Su testimonio será clave en el avance de la causa que tiene como principales imputados a un grupo de policías que tras el ataque, intentaron encubrir el crimen.

Ayer, el excomisario Cumplido apuntó contra Mosquera y los exjefes policiales, a quienes señaló como «responsables de un complot político, judicial y policial».

Ante la postergación de la declaración del ex funcionario provincial, Soledad Laciar, la mamá de la víctima, dijo que se sintió «desilusionada» y anticipó que pedirá que la presentación se haga un día que no juegue la Selección en Qatar. «Amerita el juicio que la gente esté atenta a lo que declare el exministro. Durante dos años no fue a la Legislatura a dar explicaciones, hoy tiene que venir a la Justicia, se presenta y tiene un pasaje para el otro día al exterior ya sabiendo la fecha en la que declaraba, sabiendo como abogado que las cosas se extienden, por lo menos me hace dudar de su predisposición»; dijo la mujer.