Un hincha de Talleres denunció que le balearon el auto en Rosario

A minutos de ingresar al estadio donde iba a disputarse la semifinal de la Copa Argentina, un grupo de hinchas de Talleres fue emboscado por simpatizantes de Rosario Central que comenzaron a lanzarles piedras y dispararon contra un vehículo.

El hecho se produjo en una avenida de la ciudad cuando se dirigían hacia el Coloso Marcelo Bielsa.

«Llegamos a un semáforo y sentí que me tiraron ladrillos en el auto. Atiné a ir a una estación de servicio. Ahí desde un Mercedes Benz gris plata se bajó uno y me disparó en la puerta»; contó el conductor del vehículo, quien agregó: «Me dijeron ‘esto es Central’, y me mostraban la camiseta. De acompañante iba mi novia, gracias a Dios no terminó en una tragedia».