Córdoba: Un vecino se resistió a un robo y puso en fuga a los delincuentes

Un vecino fue víctima de un asalto violento, se resistió y puso en fuga a los delincuentes. El hecho ocurrió en el barrio Los Robles de la ciudad de Córdoba en el momento en la víctima iba a trabajar a bordo de una bicicleta y fue sorprendido por dos motochorros.

Los ladrones lo interceptaron en la calle Docentes Argentinos al 6300 y el vecino enfrentó a uno de ellos, lo que provocó que cayera al piso un celular y que cuando intentara agarrarlo, el sujeto le diera una patada en la cabeza.

En diálogo con El Doce, el vecino reconoció que actuó de forma instintiva y dijo: «No estaba para que me robaran lo que gané con esfuerzo y sacrificio, no estaba dispuesto a que me llevaran nada». Tras haber sido golpeado, el hombre se reincorporó y uno de los asaltantes le gritaba al otro que le disparara.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda y trascendió que la víctima trabaja en una empresa de seguridad privada y se lamentó por lo sucedido.