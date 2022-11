Carlos Paz: Salieron a cenar y cuando volvieron los habían desvalijados

Una pareja de jubilados fue víctima de un robo ocurrido el fin de semana pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz. Habían salido a cenar y cuando regresaron a su casa, ubicada en la calle Los Cerros, descubrieron que habían sido desvalijados.

Se presume que los malvivientes ingresaron por una puerta trasera alrededor de las 21 horas del último sábado.

La hija de los damnificados (quien prefirió no revelar su identidad) dijo a EL DIARIO: «El sábado salieron a cenar a las nueve de la noche y cuando regresaron cerca de las once, estaba todo revuelto. Te sentís tan desprotegida, ver cómo te dejan todo revuelto, y encima se llevaron cosas que tiene un valor sentimental no material. Se llevaron mucha ropa, anillos de mis abuelos y algo de plata».

«Uno no entiende cómo se llevan cosas que ni las pueden vender. Entraron por la puerta de atrás y creemos que cuando ellos llegaron a la casa, los ladrones salieron por atrás. En la zona hay baldíos que dan a otras calles y constantemente entra gente a tener relaciones sexuales y hacer sus necesidades»; denunció la mujer.

«Hicimos la denuncia, vino la Policía y pusimos en alerta a los vecinos. Si alguno tiene cámaras en la zona, pedimos que de alguna forma nos lo haga saber»; completó.