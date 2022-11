Hallaron el auto que le habían robado a la boxeadora Soledad Capriolo

El vehículo que le habían robado a la boxeadora Soledad «La Bonita» Capriolo fue encontrado esta mañana en la zona del balneario El Diquecito de Villa Carlos Paz. Se trata de un automóvil Hyundai Atos, de color blanco, que había desaparecido en las primeras horas del día de la cochera privada de la deportista.

«Anoche regresé de trabajar como las once de la noche, dejé el auto estacionado dentro de la casa donde estoy viviendo y esta mañana no estaba. Fue una incertidumbre total, salí la calle e interpreté inmediatamente que fue un robo. Llamé a la Policía, vinieron rapidísimo y me tomaron los datos del auto y una foto. Se pusieron a disposición y ahora vine a la unidad judicial porque el auto fue encontrado en la zona del Diquecito»; dijo Capriolo.

«Estoy agradecida por lo rápido que pudieron encontrarlo. Es un auto que no tiene un gran valor económico y hace varios años que me muevo en él, así que la gente lo reconoce mucho. Me llamó mucha gente diciendo que lo habían visto ahí y me sentí muy acompañada por todos»; añadió.

«Se metieron en una cochera que tengo al aire libre, pero entraron a la casa. Es una zona tranquila donde vivo y lo relaciono más con algo personal que pueda estar pasando. Ahora van a buscarse huellas en el auto y tratarán de determinar cómo el auto llegó a dónde llegó y quién se lo llevó. En lo personal, creo que más que un robo, me han querido hacer un daño. Espero que no, que simplemente haya sido alguna picardía»; concluyó Capriolo.