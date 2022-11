Luján: un camionero murió al caer de un puente

Luján. El conductor de un camión falleció este viernes al caerse el vehículo que manejaba desde el puente del Río Luján. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 5:20 de este viernes en el kilómetro 161 de la Ruta 6, mano a Campana, donde, por causas que se tratan de establecer, el rodado se despistó y cayó al terraplén.



Como consecuencia del fuerte impacto, el chofer del camión falleció y en el lugar trabajaban dotaciones de Bomberos Voluntarios, mientras que también se hizo presente personal de la Policía.



En tanto, se informó que hay restricciones en la zona y los efectivos policiales colaboraban en el reordenamiento del tránsito.



Uno de los bomberos que trabajó en el lugar, Mauricio Cerrutti, señaló: "Recibimos el alerta al cuartel central de Bomberos de Luján, nos dijeron que se había caído un camión al río".



"Se dispusieron dos unidades de rescate, no teníamos acceso a la cabina porque la carga cayó sobre la cabina, no sabíamos si había gente o no. Trabajamos más de una hora y pudimos divisar al conductor que estaba sin vida", añadió en declaraciones televisivas, a la vez que dijo: "Se nos hizo muy difícil el acceso al camión".