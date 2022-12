Brutal ataque en Córdoba: La mujer policía tenía antecedentes psiquiátricos

La sociedad cordobesa aún no supera la conmoción causada por el caso de la mujer policía que mató a su hijo de 10 años, hirió gravemente a su hija de 7 años y luego se quitó la vida, en un trágico hecho ocurrido ayer a la mañana en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba. La ex pareja habló con El Doce y reveló que tenía antecedentes psiquiátricos.

Horacio es padre del niño fallecido y la niña que se encuentra internada en terapia intensiva y denunció que hace algún tiempo, le habían sacado el arma reglamentaria y la había internado en el Sanatorio Morra porque la oficial sostenía que una persona se le presentaba y le hablaba.

El hombre dijo que mantuvo una «relación tóxica» con la mujer de 32 años, que antes de entrar a la Policía de Córdoba había sido parte del Ejército Argentino y había querido dañar a una compañera con un FAL. Según contó, le habían devuelto su arma hace apenas un mes y denunció que ella y su nueva pareja vivían «en un contexto de violencia».

.«El día anterior mis hijos fueron a un cumpleaños y habían estado despiertos hasta las 3. Tengo entendido que discutieron en ese lapso desde las 3 hasta el horario en el que la pareja entraba al servicio penitenciario en Bouwer, donde trabaja»; expresó.

Horacio contó lo que vivió en el día de ayer y el triste desenlace. Declaró que su expareja lo llamó a las 7 horas del domingo desde el celular de su hija y reveló: «Me pedía perdón y decía que nuestros hijos se iban a ir con ella. La quise tranquilizar pero me dijo que nadie la podía ayudar. Cuando venga el móvil va a ser tarde, dijo. Me cortó y me mandó un audio despidiéndose y llorando».