A un año del femicidio de Ivana Módica, sigue el reclamo de justicia

Hoy se cumple un año del femicidio de Ivana Módica y su familia sigue reclamando que se haga justicia y sea juzgado y condenado el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea de Córdoba, Javier Galván, quien está acusado de haber secuestrado y asesinado a la joven madre en La Falda. En medio de la incertidumbre por el inicio del juicio, trascendió que el presunto femicida todavía cobra su sueldo de las Fuerzas Armadas.

Galván se encuentra detenido en el penal de Bouwer y conserva su condición de militar y los beneficios hasta tanto la justicia avance con el proceso en su contra.

La causa por el femicidio de Ivana fue elevada a juicio por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm y se encuentra radicada en el Juzgado de Cruz del Eje, aunque todavía no hay fecha cierta para el inicio del proceso.

La autopsia reveló que Ivana murió por estrangulamiento entre la noche del 11 de febrero y la madrugada del viernes 12 del 2021. El piloto llevó su cuerpo hasta un descampado a la vera del Camino del Cuadrado y luego volvió a su trabajo. Durante los días posteriores, incluso participó en la búsqueda de la mujer y montó una puesta en escena.

Cuando ya se veía cercado por los investigadores, pidió declarar y confesó el asesinato.

Fue sometido a pericias psicológicas que arrojaron que era plenamente consciente de la gravedad de los hechos y en caso de ser hallado culpable (de los presuntos delitos de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género), podría recibir la pena de cadena perpetua.

Nicole es hija de Ivana Módica y concedió una entrevista a El Doce, donde sostuvo: «Yo despedí un cajón. No la pude despedir a mi mamá. No sabía qué estaba despidiendo (…)». La joven relató que en octubre del 2020, su madre le contó que padecía violencia de género y que ella le rogó que lo denunciara. «No fue fácil porque pasó como por tres lados a hacer denuncias y no se las tomaban. El primer lugar al que ella va, que fue en la misma comisaría donde él había hecho la denuncia, no se la tomaban. Esta persona (Galván) sí había corrido con esa suerte es porque había puesto una abogada que le facilitó todo eso. Ella en ese momento no pudo, fue por sus propios medios. Esa es la realidad, no en todos lados te la hacen fácil».