Un bombero «le pegó a Luana para que no hable» de Diego Concha

La familia de Luana Ludeña denunció que el bombero Emiliano Conti, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad, golpeó a la joven para que no denunciara por abuso sexual a Diego Concha. El padre y la madre de la víctima creen que lo hizo para proteger al entonces director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, quien era su jefe.

En el día de ayer, se conoció que el abuso sexual denunciado por Luana habría ocurrido el mismo día en que Concha agredió a su ex pareja, lo que motivó la primera denuncia en su contra por violencia de género.

Según afirmaron los padres de la joven (quien se quitó la vida tras denunciar al ex funcionario), Conti la amedrentó para que no denuncie a su superior. «Emiliano Conti quería que ella cambiara su declaración, la perseguía. Es un bombero de Ballesteros que tiene un cargo en el ETAC (Equipo Táctico de Acción contra Catástrofes). Tuvieron una corta relación que terminó cuando ella fue abusada por Concha y le contó a él. Y éste la secuestró en un auto, no la dejaba bajar, la trataba mal y la acusaba»; dijo la madre en diálogo con El Doce.

Además, su padre Sergio sostuvo: «Luana me contó que ese día Conti le pegó para que no hable y le quitó el celular al frente de mi casa. Se quedó ahí como 15 minutos esperando y se fue. Después me llamaba para preguntarme qué había hecho Luana, si había salido, si lo había ido a denunciar o si me había contado algo».

«Luana tenía miedo de Concha y de Emiliano, porque la perseguía constantemente. Días antes de que ella tomara esta trágica decisión, ella llegó a casa y me pedía que la ayudara, que no podía vivir, que no podía andar sola en la calle. La torturaba»; completó la mujer.

En el día de ayer, la fiscal Jorgelina Gómez dictó la prisión preventiva para Diego Concha en el marco de la causa por abuso sexual que se investiga en Villa Carlos Paz. Concha se encuentra detenido en el penal de Bouwer por otra causa, vinculada a un brutal episodio de violencia de género en perjuicio de quien fuera su ex pareja.

En el marco de esta nueva investigación, está sindicado como el supuesto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones y desarrollado en un contexto de violencia de género. Según trascendió, los abusos ocurrieron en un hotel alojamiento ubicado camino a Villa Carlos Paz.