Carlos Paz: Atropelló a Guillermo Ramírez y se estrelló contra un auto

El conductor de un Chevrolet Corsa protagonizó anoche un grave accidente en la Avenida Perón de Carlos Paz, luego de haber atropellado al empresario y dirigente radical Guillermo Ramírez y chocar contra un vehículo.

El hecho ocurrió a las 20,40 horas a la altura de la Avenida La Plata, en medio de la lluvia, y no fue una tragedia de milagro. Se investiga si el conductor se descompensó o no estaba en buen estado de salud.

El peatón herido fue el dirigente radical y empresario Guillermo Ramírez, quien contó a El Diario: «Venía caminando cuando un auto giró en U y me chocó. El conductor dijo que se distrajo, me chocó y luego se estrelló contra otro auto. Sufrí un fuerte golpe en la cadera y no me podía mover».

«Volé encima del auto, me pegó con la óptica y eso evitó que me arrastrara contra el otro auto. Yo terminé cayendo sobre el pasto, pero podría haberme golpeado con el cordón de la vereda. Vino la ambulancia y me trasladaron hacia el hospital y secuestraron el vehículo»; destacó.