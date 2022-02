Carlos Paz: Una nueva situación de acoso en un local comercial

La dueña de un local ubicado sobre calle Juan B. Justo, a pocas cuadras de la peatonal de Carlos Paz, denunció ante este medio que desde hace varios días un hombre se presenta en el comercio y acosa a su empleada, una joven que tiene 22 años de edad. Se presume que se trataría de una persona en situación de calle y temen que la situación se agrave.

En diálogo con EL DIARIO, la mujer manifestó: «Durante tres días seguidos, esta persona ingresó a nuestro local. Fue el martes, miércoles y el jueves de la semanas pasada, al mismo horario. Entra siempre ofreciendo rejillas o repasadores, pero el día viernes (por ayer) volvió y justo estaba mi marido, así que no entró. Anda alcoholizado todo el día y le dijo cosas obscenas a mi empleada, también le hace gestos asquerosos».

«Quisimos hacer la denuncia y no se la quisieron tomar. Estamos preocupados porque entra y se queda a menos de un metro de mi empleada, yo pienso que si es capaz de hacer ese tipo de cosas, también es capaz de otras»; reflexionó.

«Un policía vino y nos dijo que lo denunciemos, pero cuando fuimos a hacerlo, no quisieron tomar la denuncia. Mi empleada no quiere venir porque tiene miedo y no quiero esperar que pase lo que pasó en la Galería Acuario. La gente de los locales del lado nos dicen que pasa siempre y se enoja mucho cuando no le quieren comprar»; denunció.