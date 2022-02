Dirigente de Derechos Humanos insultó y agredió a una mujer

Las imágenes que se viralizaron este sábado corresponden a un hecho ocurrido el último jueves, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, insultó y agredió a una mujer en la Terminal de Omnibus de Santa Clara del Mar.

La situación grabada por la cámara de seguridad en la oficina de la empresa Rutatlántica de esa ciudad balnearia, mostró a Schulman completamente fuera de sí, entrando a los gritos al lugar y reclamando por la demora en el micro que estaba esperando.

Ante la respuesta de la empleada, señalando que “el micro ya venía”, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos se enfurece todavía más y empieza a insultarla: “¿De qué te reís, pelotuda? Hija de puta”, luego pasa al otro lado del mostrador, donde la empleada agredida estaba junto a una compañera, y en determinado momento le da una cachetada y sigue con los insultos.

La agresión hace que la mujer se pare y empiece a gritarle que salga de la oficina, hasta que se ve en el video que llega otro hombre al que Schulman intenta explicarle que “hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa diciendo que el colectivo ya viene”.

“Yo puedo hacerlas meter en cana”, amenaza antes de retirarse.

Desde su cuenta de Facebook ofreció disculpas, señalando: “A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora. Jose Schulman”