«Hoy no se ahoga nadie»: Un turista rescató a tres personas en el río Cosquín

«Hoy no se ahoga nadie»; gritó Miguel Trapeyas, el vecino oriundo de Tigre que el jueves pasado rescató a tres turistas atrapados por la creciente del río Río Cosquín. El hombre no dudó ni un segundo y se lanzó al agua para salvar a dos mujeres y un hombre que se hallaban dentro del balneario y fueron arrastrados por la creciente.

Miguel concedió una entrevista a El Doce, donde contó lo sucedido y dijo que había llegado a las sierras cordobesas para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposa.

El hombre contó con la ayuda de dos policías y dijo: «Empezamos a escuchar el ruido de la creciente, corrimos hacia el vado y justo venían dos policías en moto. Ellos tocaron bocina para anunciar la creciente. La Policía se sacó el atuendo que tenía para estar más liviano e hicimos un pasamano».

Después de haber sacado a una de las mujeres, comenzaron a escuchar los gritos de auxilio de otras dos personas. «Pero yo les dije, ´hoy no se ahoga nadie`»; dijo el turista.

«Me gusta ser solidario, mi corazón está en poder ayudar siempre. Yo no tuve miedo, conozco el río y sé nadar bien. No me siento un héroe, lo volvería a hacer»; completó, con emoción.