Carlos Paz: Violencia y cruces entre comerciantes y un grupo de viajeros

Un operativo policial se desplegó esta tarde en el balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz, tras una serie de denuncias que alertaban de la presencia de personas que duermen en el sector, hacen sus necesidades en cualquier lado y habrían protagonizado hechos violentos con turistas y comerciantes.

Según pudo conocerse, se trata de un grupo constituido por hombres y mujeres que llegaron desde distintos puntos del país y consumen bebidas alcohólicas, duermen en carpas en el sector y constantemente se presentan en locales y viviendas para reclamar la entrega de dinero y alimentos.

Lucas tiene su comercio en el sector y manifestó a EL DIARIO: «Se hace muy difícil trabajar porque el jueves a la noche me rompieron el vidrio y la cerradura del local y me robaron mercadería. Yo realicé dos denuncias, porque ya no se puede vivir así. Nos roban, amenazan y gritan cosas delante de toda la gente. Son personas que tienen casas, pero vienen a hacer temporada. Por suerte, esta mañana vino la Policía y actuaron muy bien. Estas personas fueron desalojadas y esperemos que no vuelvan o que no quieran tomar represalias contra nosotros».

«Tener que bancar estas situaciones duelen, yo tengo un bebé y tengo que bancarme que hagan sus necesidades en la puerta del local, me insulten o me roben. Esto viene ya de unos años y este año colapsó, porque hay cosas preocupantes»; denunció.

Los integrantes de la Policía Barrial de la Departamental Punilla se hicieron presentes en el lugar junto con personal de Seguridad Urbana para evitar conflictos con los frentistas y desalojar el lugar.

A su vez, se mantuvo una reunión con un grupo de comerciantes para intensificar las acciones de patrullaje.

El asentamiento fue erradicado en las últimas horas, ya que trascendió que estas personas vivían en condiciones indignas y también estaban molestando a los turistas que concurrían el lugar. Se creó además un grupo de WhatsApp entre la Policía y los comerciantes para evitar que vuelvan a ubicarse en el balneario.