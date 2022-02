Icho Cruz: Se inundaron varias casas y culpan a la Municipalidad

Tras las lluvias caídas en las últimas horas, se inundaron varias viviendas en Icho Cruz y los vecinos denunciaron que se debe a la obra de adoquinado. Los habitantes del barrio Solares aseguraron que llevan más de un año con esta situación y que en varias oportunidades advirtieron de la situación al gobierno de Paulo Tesio, aunque no recibieron una respuesta.

La obra se demoró más de doce meses y únicamente se construyeron trescientos metros que provocan el anegamiento de la calle y ocasionan que el agua ingresa a las distintas propiedades.

Los ciudadanos presentaron cartas pidiendo una solución inmediata y también hicieron reiterados para alertar del peligro que implica la obra inconclusa, pero sostuvieron que desde el municipio dejaron de responder el teléfono.

La situación desnudó además una problemática más grave, una más para un gobierno municipal que está sin rumbo, la empresa encargada de la obra habría presentado la quiebra hace un mes y los trabajos están suspendidos.

Analía es vecina del sector y contó a EL DIARIO: «La Municipalidad nunca vino a sacar el montón de tierra y barro que quedó después del adoquinado, Cada vez que llueve, es un alud de barro que ingresa a mi casa y no puedo salir porque no me deja sacar el auto. Antes no teníamos ese problema, nunca me entraba agua a mi casa».

«No es sólo mi casa, a la vuelta ocurre lo mismo y a la vecina del frente, el agua le llega sólo a la galería. A las demás casas, les entra agua porque están más bajas. Cuando comenzaron la obra, tenía que buscar donde dejar el auto porque no podía entrar a mi casa. Se hizo el cordón cuneta, lo rompieron porque estaba mal hecho y tuvieron que hacerlo nuevamente»; denunció.