Icho Cruz: Denunció una ola de robos y le recomendaron que se mude

Una vecina de la ciudad de Icho Cruz denunció que hace varios años sufre constantes robos en su casa y que desde el gobierno municipal le recomendaron que vendiera la propiedad y se mudara. La mujer contó que recientemente los delincuentes ingresaron a la vivienda cuando se encontraba alquilada por una familia de turistas y los desvalijaron.

La situación se ha vuelto insostenible y la dueña del inmueble, quien vive de su sueldo de maestra y de los alquileres temporarios, tomó la determinación de cerrar la propiedad.

Patricia Saúl es la propietaria de la vivienda y contó: «Es una situación que se ha vuelto insostenible. Nunca tuve ninguna ayuda, sufro de robos constantes y ahora entraron cuando se encontraban adentro los turistas que me habían alquilado la casa. Cuando denuncié esta situación ante el gobierno de Icho Cruz me recomendaron que vendiera la casa y me mudara. No sé qué más hacer, estoy dando a conocer la situación públicamente porque me acusan de hacer política cuando denuncio que hay inseguridad. Me entran a robar todo el tiempo y parece que la culpa es mía».

«Yo soy maestra jardinera, a mí no me interesa la política y sé quién es el intendente porque lo voté, pero nada más. Me tengo que bancar que encima me eliminen del grupo de WhatsApp de los vecinos porque alguien dice que estoy haciendo política. Es una locura todo lo que estamos viviendo, me tuve que mudar a Carlos Paz por los robos que estoy sufriendo»; denunció.

«No voy a alquilar más la casa, porque tres veces me entraron de la misma forma. Yo vivo de eso, pero no puedo seguir recibiendo gente y que ocurran estas cosas. Rompen una persiana y entran por una puerta ventana, el portón está cerrado y no puede ser que no los atrapen. Entraron a cara descubierta y se llevaron las pertenencias de los turistas, yo tengo que vivir en un mono-ambiente porque no se pude vivir ahí. No puede ser que la respuesta del gobierno sea que venda la casa y me vaya»; completó la mujer.